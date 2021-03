【KTSF】

一名婦人上周四在西奧克蘭(西屋崙)被人打劫及槍擊。

警方接報後於傍晚6時42分趕到31街700號路段,發現一名女傷者,並將她送院治療,目前正況穩定。

警方仍在調查案件,任何有消息人士,請致電(510) 238-3426聯絡警方。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。