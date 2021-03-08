舊金山餐廳可重開室內堂食 首個周末生意不錯

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舊金山（三藩市）重開店內堂食的第一個周末，不少餐館，不論是店外或店內都坐滿顧客，有餐廳老闆表示，希望前景一直朝正面的方向進發。

一間位於Marina的新開餐廳表示，在這個周末前，他們很多時候要請顧客食閉門羹，因為戶外用餐區一早爆滿。

但這個周末，餐廳終於首次迎接客人在餐廳內用餐，餐廳負責人表示，店內的氣氛很好，似乎感受到一點重回正常生活的滋味。

舊金山進入紅色級別後，餐館可以重開店內堂食，顧客人數維持在25%。

經理表示，重啟的第一天，顧客的反應不是太踴躍，但他認為，當客人見到餐廳做足嚴格防疫措施，這給予客人信心，因此客人越來越多。

舊金山過去7天平均確診個案是56宗，對比起一個月前的170宗大幅減少。

另一間位於Marina區有40年歷史的餐館表示，雖然室內堂食的人數有限制，但多了地方做招呼顧客，已經感到很滿足，對他們的生意很大幫助。

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