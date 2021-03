舊金山餐廳可重開室內堂食 首個周末生意不錯

【KTSF】

舊金山(三藩市)重開店內堂食的第一個周末,不少餐館,不論是店外或店內都坐滿顧客,有餐廳老闆表示,希望前景一直朝正面的方向進發。

一間位於Marina的新開餐廳表示,在這個周末前,他們很多時候要請顧客食閉門羹,因為戶外用餐區一早爆滿。

但這個周末,餐廳終於首次迎接客人在餐廳內用餐,餐廳負責人表示,店內的氣氛很好,似乎感受到一點重回正常生活的滋味。

舊金山進入紅色級別後,餐館可以重開店內堂食,顧客人數維持在25%。

經理表示,重啟的第一天,顧客的反應不是太踴躍,但他認為,當客人見到餐廳做足嚴格防疫措施,這給予客人信心,因此客人越來越多。

舊金山過去7天平均確診個案是56宗,對比起一個月前的170宗大幅減少。

另一間位於Marina區有40年歷史的餐館表示,雖然室內堂食的人數有限制,但多了地方做招呼顧客,已經感到很滿足,對他們的生意很大幫助。

