世衛否認取消公開新型肺炎疫情武漢調查報告

【有線新聞】

世衛到訪武漢追查疫情源頭的調查團,否認有報道指不會公開調查報告,預告將於一周多後公開;世衛官員強調調查將會公開透明。

世衛總幹事譚德塞早前指可能會在2月中下旬發表調查的總結報告,但至今未有公開。《華爾街日報》引述調查團團長安巴雷克指,可能會取消發表報告,但安巴雷克否認:「我們起初決定同時發表兩個報告,總結報告和全面報告,因為它們互相承接,一起公開是合理的。現在計劃時間是3月14、15日那周,不是下周,而是再下一周,那是我們計劃發表報告的一周,我們未有確切日子,但正努力在那周做。」

世衛突發衛生事件規劃執行主任瑞安補充指,一直都只有「總結報告」,報道提到的「中期報告」並不存在:「所以我們可對全面報告作正當討論,而非進行兩次討論;一次討論總結報告,你們又會對要在全面報告回答的再提問,所以並沒有所謂取消中期報告,從來沒有計劃有中期報告。這是要促進國際社會好好討論,與傳媒、公眾圍繞全面報告去討論,然後可談談下一步怎麼做。」

譚德塞則強調調查是公開透明:「調查行程中發生的所有事都會開誠布公,所以我保證將會公開透明,確實看發生了甚麼事,有何得著及挑戰,然後討論如何再進一步。」他又指自己與大家一樣在等待,現在也沒有特權預覽報告,因為是由獨立專家撰寫。

Copyright 2021 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。