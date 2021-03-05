世衛否認取消公開新型肺炎疫情武漢調查報告

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世衛到訪武漢追查疫情源頭的調查團，否認有報道指不會公開調查報告，預告將於一周多後公開；世衛官員強調調查將會公開透明。

世衛總幹事譚德塞早前指可能會在2月中下旬發表調查的總結報告，但至今未有公開。《華爾街日報》引述調查團團長安巴雷克指，可能會取消發表報告，但安巴雷克否認：「我們起初決定同時發表兩個報告，總結報告和全面報告，因為它們互相承接，一起公開是合理的。現在計劃時間是3月14、15日那周，不是下周，而是再下一周，那是我們計劃發表報告的一周，我們未有確切日子，但正努力在那周做。」

世衛突發衛生事件規劃執行主任瑞安補充指，一直都只有「總結報告」，報道提到的「中期報告」並不存在：「所以我們可對全面報告作正當討論，而非進行兩次討論；一次討論總結報告，你們又會對要在全面報告回答的再提問，所以並沒有所謂取消中期報告，從來沒有計劃有中期報告。這是要促進國際社會好好討論，與傳媒、公眾圍繞全面報告去討論，然後可談談下一步怎麼做。」

譚德塞則強調調查是公開透明：「調查行程中發生的所有事都會開誠布公，所以我保證將會公開透明，確實看發生了甚麼事，有何得著及挑戰，然後討論如何再進一步。」他又指自己與大家一樣在等待，現在也沒有特權預覽報告，因為是由獨立專家撰寫。

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