加州聯邦參議員Alex Padilla與兩市長闡述紓困方案重要性

【KTSF 梁秋玉報導】

國會眾議院已經通過拜登政府的1.9萬億經濟救助方案,不過在參議院遇到阻力,代表加州的參議員Alex Padilla連同兩位市長,共同闡述通過該救助方案的迫切性和重要性。

Padilla周五邀請奧克蘭(屋崙)市長Libby Schaaf,和Long Beach市長Robert Garcia,一起參加視像會議。

Padilla說,美國至今已有超過51萬人死於新冠肺炎,當中包括加州死亡的53,000多人,雖然拜登政府的經濟紓困方案只是一個短期救助計劃,但能緩解疫情下的燃眉之急,包括正在期待返校上課的學生。

Padilla說:「紓困計劃投資160億美元,以便我們能幫助K-12學校安全重開,這項計劃也可帶來資源,以便能實施公共衛生協定,這是安全重開所必需的,同時也為高等院校提供25億元的緊急財政援助。」

Padilla還說,紓困計劃令加州受惠的包括200億元用於分發及接種新冠疫苗,500億用於增加公共健康資源,410億用於食物及安全計劃,還有小商業、無家可歸者等都可獲得救助。

Schaaf說,此時剛好是疫情爆發後,至尊公主號郵輪停靠奧克蘭港一周年之際,而奧克蘭也因為要應對疫情,削減了很多市政服務,包括社區最需要的警力。

Schaaf說:「我們有超過2億元巨額赤字,儘管我們已做出令人心碎的削減,我們現正面臨完全耗盡所有應急儲備,如果這次紓困不通過,市政服務將無法保留。」

Schaaf還說,這個聯邦救助計劃是首次可以讓縣市地方政府直接獲得資金,也將給之前無法成功獲得聯邦PPP救助計劃的小商業再次帶來希望。

Schaaf說:「我們了解自己的社區,知道如何找到那些受影響最大的社區,因被傳統計劃所忽略。」

此外,Padilla還介紹了自己進入參議院後提出的第一個法案。

說:「為在整個疫情期間,所有非公民,那些一直工作的必要工作者,提供獲得公民身份的途徑。」

聯邦參議院周五仍在審議1.9萬億元經濟紓困方案,外界都期待能盡快會有結果。

