加州州長紐森簽署通過66億學校重開撥款法案

【KTSF 萬若全報導】

加州州長紐森周五簽署66億的學校重開法案，不過根據調查，還是有41%的家長選擇繼續遠距教學。

紐森簽署66億元的學校重啟法案，其中20億是給在3月底前恢復親身授課的學校補助金，這項法案周四獲得跨黨派的支持，只有4票反對，另外46億元將分發給全州的學區，幫助學生追上學業，包括可以延長上課時數，或者將學年延長至暑假，由學區彈性處理。

州眾議院預算委員會主席丁右立（Phil Ting）有兩名子女就讀舊金山（三藩市）聯合學區的學校，以親身經驗表示學校重開的迫切性。

丁右立說：「我親眼看到對他們的影響，無論是學習慾望的下降，他們的退縮，他們無法與朋友建立聯繫，我們都看到了消極的影響。」

州長簽署的新法例，並不強制規定學區重開，而目前許多大學區，包括舊金山聯合校區，仍未與教師工會達成親身授課的協議，學校重開尚未有定案。

有州議員表示，這項法案遠遠不夠力度，擔心要回復到真正的親身授課，可能要等到明年。

距離去年3月16日加州實施居家令已經將屆滿一周年，周四舊金山有家長帶著小孩在公園進行研究教學。

家長Kevin Robinson說：「舊金山的學校快關閉一年，許多孩子正從教育的角度，情感和社會逐漸迷失。」

隨著疫苗開始施打，確診率下降，家長跟民選官員開始催促校區早日重開學校，不過有校區已經宣布，持續遠距教學到本學年結束，也有學區表示，儘管教師已經施打疫苗，但還要等到下降到的橙色級別才會重啟學校。

根據調查，遙距教學擴大了學習不均的差距，這也是為什麼政府及民選官員想加速讓學校重開，而在網路聲量希望恢復親身授課的家長居多。

但是根據南加大的一份調查，41%的家長還是選擇繼續遙距教學，其中又以拉丁裔及非洲裔居多，因為他們覺得不安全。

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