加州州長紐森簽署通過66億學校重開撥款法案

【KTSF 萬若全報導】

加州州長紐森周五簽署66億的學校重開法案,不過根據調查,還是有41%的家長選擇繼續遠距教學。

紐森簽署66億元的學校重啟法案,其中20億是給在3月底前恢復親身授課的學校補助金,這項法案周四獲得跨黨派的支持,只有4票反對,另外46億元將分發給全州的學區,幫助學生追上學業,包括可以延長上課時數,或者將學年延長至暑假,由學區彈性處理。

州眾議院預算委員會主席丁右立(Phil Ting)有兩名子女就讀舊金山(三藩市)聯合學區的學校,以親身經驗表示學校重開的迫切性。

丁右立說:「我親眼看到對他們的影響,無論是學習慾望的下降,他們的退縮,他們無法與朋友建立聯繫,我們都看到了消極的影響。」

州長簽署的新法例,並不強制規定學區重開,而目前許多大學區,包括舊金山聯合校區,仍未與教師工會達成親身授課的協議,學校重開尚未有定案。

有州議員表示,這項法案遠遠不夠力度,擔心要回復到真正的親身授課,可能要等到明年。

距離去年3月16日加州實施居家令已經將屆滿一周年,周四舊金山有家長帶著小孩在公園進行研究教學。

家長Kevin Robinson說:「舊金山的學校快關閉一年,許多孩子正從教育的角度,情感和社會逐漸迷失。」

隨著疫苗開始施打,確診率下降,家長跟民選官員開始催促校區早日重開學校,不過有校區已經宣布,持續遠距教學到本學年結束,也有學區表示,儘管教師已經施打疫苗,但還要等到下降到的橙色級別才會重啟學校。

根據調查,遙距教學擴大了學習不均的差距,這也是為什麼政府及民選官員想加速讓學校重開,而在網路聲量希望恢復親身授課的家長居多。

但是根據南加大的一份調查,41%的家長還是選擇繼續遙距教學,其中又以拉丁裔及非洲裔居多,因為他們覺得不安全。

