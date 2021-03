變種新冠狀病毒株正在紐約市強力擴散

【KTSF 黃侯彬報導】

一個編號為B1526的變種新冠狀病毒株正在紐約市強力擴散。

星期一,紐約州衛生部的研究員在medRxiv衛生科學網站發表報告指,紐約市的B1526病毒株,有三種令人不安的變異,第一種變異是E484K,在巴西與南非變種病毒中出現,能降低疫苗與抗體治療效果。

第二種變異是S477N,能協助病毒入侵時更貼緊細胞。

第三種變異是D235G,能夠令抗體中和效果失色,三種變異加起來,可能會形成所謂的“免疫逃脫”,即是說能抵擋免疫功能,並令更多人受感染。

報告指,在紐約市,B1526變種病毒株的流通力,只需要一個月多些就增加26倍。

雖然現有的疫苗能廣泛對付新冠狀病毒,包括B1526在內,但病毒不斷出現新變種,未來醫學界的目標應該是研製出一種能夠預防所有變種病毒株的普世疫苗。

另一方面,Blood Advances科學叢刊周三發表一項最新研究報告指出,沙士二型冠狀病毒似是更喜歡A型血液的人,特別是更喜歡A型血液人士的呼吸系統細胞,但他們的紅血球就沒發生同樣的事。

相對來說,病毒對B型與O型血液人士的呼吸系統與紅血球就沒有特別的喜好,但報告並沒有強調,B型與O型血液的人可以免受感染,也沒有表示A型血液人士就更容易受感染。

目前的研究不能說明,新冠狀病毒如何感染不同血型的人,目前的研究只是朝住病毒研究走出一步。

BloodAdvances在去年也從發表類似的研究,指O型血液人士似是最不可能感染新冠狀病毒。

