加州法案要求醫療機構提供B肝和C肝自願檢測（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

慢性B型肝炎感染是肝癌的首要病因，一項研究加州慢性B型肝炎患者中，亞太裔約占88%，有議員提出法案，要求醫療機構提供B肝和C肝自願檢測。

醫學院學生李奕欣在6歲的時候，父親因為B型肝炎引發的肝癌而過世。

李奕欣說：「我成長時一直以為，父親的死是無法避免，怎麼樣都無法預防的，所以我只能接受。」

李奕欣說直到高中，史丹佛亞裔肝臟中心蘇啟深醫師到學校宣導預防B型肝炎，她才知道或許父親死於肝癌是可以避免的。

李奕欣說：「我記得第一晚在會議上，蘇醫師說因B肝引起的死亡是100%可以預防的，我那時記得非常清楚，第一次聽到這樣說法，這是第一次我在想，我父親或許現在還活著，我甚至很驚訝，可以透過教育及提高意識來挽救生命，這是我的轉捩點。」

根據一項2018年研究加州慢性B型肝炎患者中，亞太裔約佔88%，非洲裔次之，如果沒有及時診斷治療，15%至25%慢性B型肝炎患者將因感染併發症提前過世，這些併發症包括肝硬化與肝癌等。

加州眾議員羅達倫說：「這是亞裔問題，這是華裔問題，你看研究統計，所有患有B、C型肝炎的人，大多數是亞裔和華裔，為什麼我們不能將其優先考慮。」

羅達倫與史丹福大學亞裔肝臟中心合作推出AB 789法案，將擴充檢測與轉介治療，解決在診斷與治療B型肝炎與C型肝炎方面的不平衡差距。

羅達倫說：「法案將要求醫療機構付費，我們也會尋找經費，來加強傳達我們訊息。」

篩檢B肝只需10元，篩檢C肝費用14元，AB 789法案要求醫療機構提供自願性測試與例行看診，如果是陽性反應，將提供醫療服務。

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