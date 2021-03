加州法案要求醫療機構提供B肝和C肝自願檢測（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

慢性B型肝炎感染是肝癌的首要病因,一項研究加州慢性B型肝炎患者中,亞太裔約占88%,有議員提出法案,要求醫療機構提供B肝和C肝自願檢測。

醫學院學生李奕欣在6歲的時候,父親因為B型肝炎引發的肝癌而過世。

李奕欣說:「我成長時一直以為,父親的死是無法避免,怎麼樣都無法預防的,所以我只能接受。」

李奕欣說直到高中,史丹佛亞裔肝臟中心蘇啟深醫師到學校宣導預防B型肝炎,她才知道或許父親死於肝癌是可以避免的。

李奕欣說:「我記得第一晚在會議上,蘇醫師說因B肝引起的死亡是100%可以預防的,我那時記得非常清楚,第一次聽到這樣說法,這是第一次我在想,我父親或許現在還活著,我甚至很驚訝,可以透過教育及提高意識來挽救生命,這是我的轉捩點。」

根據一項2018年研究加州慢性B型肝炎患者中,亞太裔約佔88%,非洲裔次之,如果沒有及時診斷治療,15%至25%慢性B型肝炎患者將因感染併發症提前過世,這些併發症包括肝硬化與肝癌等。

加州眾議員羅達倫說:「這是亞裔問題,這是華裔問題,你看研究統計,所有患有B、C型肝炎的人,大多數是亞裔和華裔,為什麼我們不能將其優先考慮。」

羅達倫與史丹福大學亞裔肝臟中心合作推出AB 789法案,將擴充檢測與轉介治療,解決在診斷與治療B型肝炎與C型肝炎方面的不平衡差距。

羅達倫說:「法案將要求醫療機構付費,我們也會尋找經費,來加強傳達我們訊息。」

篩檢B肝只需10元,篩檢C肝費用14元,AB 789法案要求醫療機構提供自願性測試與例行看診,如果是陽性反應,將提供醫療服務。

