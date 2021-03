有婦女在接種新冠疫苗後出現疑似乳癌徵兆

【KTSF】

正當各界關注新冠病毒疫苗可能造成的作用問題之際,有一些婦女在接種疫苗之後,出現疑似乳癌的徵兆,不過醫生建議別太早下結論,因為這有可能疫苗的作用。

疫情導致許多婦女延誤了年度的婦科檢查,例如乳房X光攝影,最近新冠疫苗又導致另一問題。

獸醫Emilie Ravn接種疫苗之後,在腋下發現小腫塊。

Ravn說:「我不僅是自己納悶,我還想著該不該問醫生。」

舊金山加大醫學中心胸部影像負責人Bonnie Joe說:「我們在舊金山加大也見到。」

舊金山加大的醫生,發現有部分女性患者最近接種完疫苗後,胸部淋巴結有異狀,在這張乳房X光攝影看得很明顯。

Joe說:「我們現在開始看到患者來做檢測和乳房X光攝影,偶然的她們的淋巴結都變大,我們注意到這些淋巴結都在她們注射疫苗的同一邊。」

隨著愈來愈多人接種疫苗,醫生也看到,患者腋下或接近鎖骨的區域,出現腫塊的情況增加,在沒有疫苗的因素下,通常乳房附近出現腫塊都是警訊。

舊金山加大乳房照護中心主任Laura Esserman說:「那是較激進和嚴重疾病徵兆。」

但是醫生也發現,最近打過疫苗的婦女,檢查結果發現有隆起物的案例,都不是癌症,只是在尚未確診之前,都會導致患者焦慮擔憂,醫生也擔心會引發不必要的檢查。

Esserman說:「多數人因為這些問題被叫回來,我認為那是個問題,因為不但讓患者害怕,也有些人必須做切片檢查,即使根本不需要。」

更別說是費用的問題了,因為即使有醫療保險,自負額也可能動輒上千元,至於為什麼接種疫苗之後會出現這些隆起的腫塊呢?醫生解釋稱,這是個好的徵兆,顯示疫苗和你的免疫系統起到了作用。

腫起的淋巴結也是意料之外的疫苗副作用,在臨床實驗當中,打第一劑Moderna疫苗的人,有11.6%的人出現淋巴結,到了第二劑則提高為16%。

至於Pfizer的疫苗出現的比例則比較低,那麼醫生建議出現此問題的患者該怎麼做呢?

醫生建議要小心處理,不要反應過度,但也不希望忽略重要的發現,但多數可能是被疫苗混淆了。

一個放射科的專家組就建議,如果該做年度檢查,最好在接種最後一劑疫苗之後至少6個星期才去做乳房X光攝影,但如果已經出現急迫的症狀,需要檢查,那就不要延遲,趕快去做。

