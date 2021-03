研究指兒童染疫後如併發重症或出現神經系統問題

【KTSF 江良慧報導】

兒童很少會在感染新型肺炎後病重,不過有最新研究顯示,如果他們是重症病人的話,他們很可會出現神經系統問題。

波士頓兒童醫院的研究人員分析了大約1,700名要住院的兒童新型肺炎患者,他們很多都有一種多系統炎症症候群,研究發現,當中22%人之後會有神經系統問題,當中大部分最終會痊癒。

但每10個人當中,會有一人出現有生命危險的症狀,包括腦病、中風和中樞神經系統感染,有11名患者在出院後死亡。

醫生目前仍未知道為何部分兒童會出現這些症狀,又或者長遠會對他們有甚麼影響。

另一方面,CDC的最新數據顯示,強制戴口罩可以減低新型肺炎病例和死亡數字。

白宮抗疫小組成員Andy Slavitt說:「現在戴口罩,讓我們以後可以無需再戴。」

周四全國有超過65,000宗新症,衛生官員認為,目前取消戴口罩令為時尚早,至於幾時才可以脫下口罩。

白宮抗疫顧問Anthony Fauci醫生說:「我會說少於一萬病例,或者甚至少很多。」

病例原本向一萬進發,但在10天前又停滯不前,可能是抗疫疲勞,可能是自滿,也可能是因為更容易傳染的變種病毒。

Fauci說:「我也想看到人口中大部分人接種了疫苗。」

FDA疫苗顧問小組成員Paul Offit說:「有救生艇就要上,我意思是甚麼疫苗也好,能打就打。」

不過底特律市就剛剛拒絕了一批Johnson & Johnson疫苗。

底特律市市長Mike Duggan說:「Moderna和Pfizer才是最好,我會盡我所能確保底特律市們得到最好的。」

對此,Slavitt說:「我們一直和Duggan市長通話,他說他沒有這樣說。」

但他確實是有這樣說,可能是他說錯了,但無論如何,他的講法不正確,因為所有三款疫苗都有效。

Fauci醫生說:「預防重症非常有效,我們不會把它們互相比較,唯一能有效這樣做是,在臨床試驗中面對面直接比較,但並沒有這樣做。」

目前美國已經有超過一成人口接種完兩劑疫苗,但他們之後可以怎樣做,CDC尚未有指引。

CDC總監Rochelle Walensky說:「這是複雜問題而科學在迅速進化,我們要確保做得對,所以慢慢來,而我們很快會公佈指引。」

