Santa Clara縣東聖荷西再開設疫苗接種場所

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南灣Santa Clara縣疫情最嚴重的東聖荷西，再開設多一個新的疫苗接種場所。

目前合資格人士不需預約，先到先打，由下星期一起，之後會開放預約，一星期七日開放，晚上都會開，最初會每日為500人接種，之後最多可為約2千人接種

Santa Clara縣衛生局發言人Anne Chang說：「在這個地區有很高的新冠病毒病例、住院率以及死亡率，在此開設大型接種場地，是縣府為確保受疫情影響最嚴重的地區，像是東聖荷西，還有南邊的Gilroy居民，施打疫苗所做的擴展所做的努力。」

這個場地前身是一個名為Aloha Roller Rink的滾軸溜冰場，業主在一年半前買下這個場所，原意是想保留聖荷西唯一的滾軸流冰場，怎料碰上疫情而關閉。

業主說希望這個疫苗接種場所，可以盡快幫Santa Clara縣及早放寬至黃色級別，重開溜冰場。

滾軸溜冰場業主Liz Ruiz說：「多謝你們讓我幫手，開設這個我認為是全加州最繽紛的疫苗接種場地。」

有亞裔餐廳員工周五來排隊接種，她們表示輪候了大約兩個半小時，但是注射流程很快。

餐廳員工Ashley說：「我起初有點怕，因為怕打針，但沒有想像中痛。」

餐廳員工Kiely說：「這是我個人選擇，為家人安全，我覺得所有人都應該接種疫苗，所以我想越早接種越好，因為目前的需求很大，想馬上做。」

東聖荷西的確診率高達15%，該區現時一共有三個接種場地。

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