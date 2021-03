Santa Clara縣東聖荷西再開設疫苗接種場所

【KTSF】

南灣Santa Clara縣疫情最嚴重的東聖荷西,再開設多一個新的疫苗接種場所。

目前合資格人士不需預約,先到先打,由下星期一起,之後會開放預約,一星期七日開放,晚上都會開,最初會每日為500人接種,之後最多可為約2千人接種

Santa Clara縣衛生局發言人Anne Chang說:「在這個地區有很高的新冠病毒病例、住院率以及死亡率,在此開設大型接種場地,是縣府為確保受疫情影響最嚴重的地區,像是東聖荷西,還有南邊的Gilroy居民,施打疫苗所做的擴展所做的努力。」

這個場地前身是一個名為Aloha Roller Rink的滾軸溜冰場,業主在一年半前買下這個場所,原意是想保留聖荷西唯一的滾軸流冰場,怎料碰上疫情而關閉。

業主說希望這個疫苗接種場所,可以盡快幫Santa Clara縣及早放寬至黃色級別,重開溜冰場。

滾軸溜冰場業主Liz Ruiz說:「多謝你們讓我幫手,開設這個我認為是全加州最繽紛的疫苗接種場地。」

有亞裔餐廳員工周五來排隊接種,她們表示輪候了大約兩個半小時,但是注射流程很快。

餐廳員工Ashley說:「我起初有點怕,因為怕打針,但沒有想像中痛。」

餐廳員工Kiely說:「這是我個人選擇,為家人安全,我覺得所有人都應該接種疫苗,所以我想越早接種越好,因為目前的需求很大,想馬上做。」

東聖荷西的確診率高達15%,該區現時一共有三個接種場地。

