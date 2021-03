【KTF】

一項最新的研究表明,適度的體能訓練,能夠很好地保護新冠患者的心臟。

研究人員找到了800名新冠測試陽性的感染者,他們都是職業運動員。

經過數據研究比對,運動員染疫者中不到1%的人心臟受損,而普通染疫者心臟受損的比率是7%。

參與研究測試的職業運動員,分別是專業橄欖球選手、足球選手和籃球、棒球和冰球選手。

他們都很年輕,平均年齡25歲,基本上都是男性。

這篇發表在《JAMA心臟病學雜誌》的論文還說,年輕是目前心臟得到更好保護的一個已知因素,另外運動和保持健康的體重,也是一個重要因素。

