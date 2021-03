社區人士舉行網上論壇討論如何保障亞裔安全（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

面對近日多宗針對亞裔的暴力罪案,1990學會周四舉行網上論壇,邀請一些社區人士討論如何保障亞裔安全。

​Stop AAPI Hate「停止憎恨亞太裔」的最新的報告指,在全國和加州,近七成案例都是言語上的歧視,女性受害人數目比男性多出兩倍。

成立Stop AAPI Hate的舊金山(三藩市)州立大學教授張華耀(Russell Jeung)認為,原因歸咎於前總統特朗普在去年將新型肺炎叫作「中國病毒」,加深歧視華人風氣。

張華耀說:「『中國病毒』字眼有兩種後果,第一是將病毒種族化,令病毒成為華裔,然後歧視華人,令人誤信是華人帶來的病。」

屋崙華埠商會領袖陳錫澎表示,長遠解決方案,包括在教育上要教孩子了解非洲裔和亞太裔等的歷史,另外又認為應該投資更多資源落社區,例如房屋和小商業上。

陳錫澎說:「我們必須合作找方法,地方、縣、州、聯邦等層面上,確保資金投放在所有基本需要。」

對於近日針對亞裔的暴力罪案成為全國議題,陳錫澎表示,一直集中討論尋求解決方法,希望盡量避政治化和種族偏見,但他指有某些媒體的報導製造分化。

陳錫澎說:「不幸地當我見這些報導,他們不是集中我們所說的話題,而是分化亞裔和非洲裔。」

非洲裔權益社區領袖、Akonadi Foundation主席Lateefah Simon表示,不同社區的族裔必須團結一致,去制止這種暴力罪案。

Simon說:「暴力對待我們的長者行為,我重申是『我們的』長者,絕不縱容,我們都明白到貧窮引致暴力發生,排他的想法引致仇恨。」

