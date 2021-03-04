美國房市依舊火熱 待售房屋庫存量低

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儘管仍在疫情期間，美國的房市依舊火熱，一項新報告發現，由於房屋庫存量低，今年1月房屋賣出所需時間比一年前同期少了一半，這對買方和賣方各自意味著甚麼呢？

如果您今年打算買房子，動作可要快了，因為當前的房市仍然火熱。

加州購房者Casey Mitchnick說：「我們準備了兩倍金額的物業首付款，但我們還是找不到願意接受出價的人。」

由全國房地產協會發布的一份新報告顯示，由於當前出售的房屋數量少，1月份房屋賣出所需時間只要21天，比一年前需要43天少了一半，也就是房子更快賣出。

房地產經紀Julio Arana Cortes說：「我今年有四間房子還沒放上，多個待售名單服務就已簽約。」

房地產業者分析，房市當前火熱的原因，首先是出現高度需求，其次房子供應量少，第三則是貸款利率接近零。

再加上新冠疫情期間，民眾需要更多的居家空間，還有一些高額開銷，例如婚禮延誤支出，人們手頭較寬裕。

至於房市供應有多緊張？今年頭兩個月，市面上還未賣出的獨棟房屋，跟去年12月僅一個月的供應量一樣，創下全國房地產協會自1982年有紀錄以來最低。

至於全美房屋中位價則上漲至接近30萬4千元，比一年前高出14%。

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