美國房市依舊火熱 待售房屋庫存量低

儘管仍在疫情期間,美國的房市依舊火熱,一項新報告發現,由於房屋庫存量低,今年1月房屋賣出所需時間比一年前同期少了一半,這對買方和賣方各自意味著甚麼呢?

如果您今年打算買房子,動作可要快了,因為當前的房市仍然火熱。

加州購房者Casey Mitchnick說:「我們準備了兩倍金額的物業首付款,但我們還是找不到願意接受出價的人。」

由全國房地產協會發布的一份新報告顯示,由於當前出售的房屋數量少,1月份房屋賣出所需時間只要21天,比一年前需要43天少了一半,也就是房子更快賣出。

房地產經紀Julio Arana Cortes說:「我今年有四間房子還沒放上,多個待售名單服務就已簽約。」

房地產業者分析,房市當前火熱的原因,首先是出現高度需求,其次房子供應量少,第三則是貸款利率接近零。

再加上新冠疫情期間,民眾需要更多的居家空間,還有一些高額開銷,例如婚禮延誤支出,人們手頭較寬裕。

至於房市供應有多緊張?今年頭兩個月,市面上還未賣出的獨棟房屋,跟去年12月僅一個月的供應量一樣,創下全國房地產協會自1982年有紀錄以來最低。

至於全美房屋中位價則上漲至接近30萬4千元,比一年前高出14%。

