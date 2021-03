網傳16歲以上可預約打疫苗 舊金山衛生官員解話（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

近日在社交媒體上流傳,3月11日起,所有16歲以上人士都可以預約接種疫苗,舊金山(三藩市)市府澄清,只是一些有健康問題獲家庭醫生轉介的民眾才合資格接種。

近日社交媒體上流傳,指3月11日起,所有民眾不分年齡,可以直接到Walgreen及CVS等藥房的網站預約接種新型肺炎疫苗。

舊金山華埠公共衛生局局長白幹榮醫生(Dr. Sunny Pak)澄清,根據規定,3月15日起,加州可以進入1C階段,代表16歲以上、有長期病患,或其他健康問題的民眾,經過醫生的評估及建議後,就有機會接種疫苗,至於3月11日是可以開始預約的日期。

白幹榮醫生說:「16歲至64歲的人士都可以開始有機會打,但如果是醫生指定他是需要打,需要優先打,3月15日醫務人員可以開始看病人本身的病歷史,有沒有長期病患,或者十分嚴重的病,影響他們的免疫系統,然後可以建議他們優先打。」

不過,白醫生提醒,疫苗供應有限,舊金山有自己一套接種疫苗的時間表,因此市民仍然要留意市府的宣布,現在市府正進行到1B階段,為從事教育、食品行業及執法人員等接種。

此外,隨著Johnson & Johnson的加入,即是說市面上即將有3種疫苗。

白醫生表示,知道市民會比較各種疫苗的功效,在醫學的角度,這3種疫苗都是有效,他希望大家不要挑選疫苗,因為不論是市府、藥房或診所都不選擇接收哪一種疫苗,而最終的目的是為越多人接種越好,以求盡快達到群體免疫。

白醫生說:「3隻疫苗來說都是完全有效,70%或80%以上,最主要他們防止的是希望你打了之後,就算你有病毒的感染,機會換上很強烈的病癥,甚至是入院及死亡的機會,是大大降低,是很明顯的降低,這一點是那3個疫苗都做得到。」

每星期三在華埠花園角舉行的大型檢測,將會加開4場,直到3月底

