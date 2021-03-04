網傳16歲以上可預約打疫苗 舊金山衛生官員解話（視頻）



【KTSF 陳嘉琪報道】

近日在社交媒體上流傳，3月11日起，所有16歲以上人士都可以預約接種疫苗，舊金山（三藩市）市府澄清，只是一些有健康問題獲家庭醫生轉介的民眾才合資格接種。

近日社交媒體上流傳，指3月11日起，所有民眾不分年齡，可以直接到Walgreen及CVS等藥房的網站預約接種新型肺炎疫苗。

舊金山華埠公共衛生局局長白幹榮醫生（Dr. Sunny Pak）澄清，根據規定，3月15日起，加州可以進入1C階段，代表16歲以上、有長期病患，或其他健康問題的民眾，經過醫生的評估及建議後，就有機會接種疫苗，至於3月11日是可以開始預約的日期。

白幹榮醫生說：「16歲至64歲的人士都可以開始有機會打，但如果是醫生指定他是需要打，需要優先打，3月15日醫務人員可以開始看病人本身的病歷史，有沒有長期病患，或者十分嚴重的病，影響他們的免疫系統，然後可以建議他們優先打。」

不過，白醫生提醒，疫苗供應有限，舊金山有自己一套接種疫苗的時間表，因此市民仍然要留意市府的宣布，現在市府正進行到1B階段，為從事教育、食品行業及執法人員等接種。

此外，隨著Johnson & Johnson的加入，即是說市面上即將有3種疫苗。

白醫生表示，知道市民會比較各種疫苗的功效，在醫學的角度，這3種疫苗都是有效，他希望大家不要挑選疫苗，因為不論是市府、藥房或診所都不選擇接收哪一種疫苗，而最終的目的是為越多人接種越好，以求盡快達到群體免疫。

白醫生說：「3隻疫苗來說都是完全有效，70%或80%以上，最主要他們防止的是希望你打了之後，就算你有病毒的感染，機會換上很強烈的病癥，甚至是入院及死亡的機會，是大大降低，是很明顯的降低，這一點是那3個疫苗都做得到。」

每星期三在華埠花園角舉行的大型檢測，將會加開4場，直到3月底

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