專家擔心過早放寬限制或引發另一波病例急升

【KTSF 江良慧報導】

隨著有更多人接種疫苗，加上新症、住院和死亡人數都比1月最高峰時下跌，美國有不少州分都放寬一些抗疫措施，德州更宣布無需再強制戴口罩，不過衛生專家就擔心，過早放寬限制可能會帶來另一波病例急升。

有人急不及待慶祝全國有過半州份放寬抗疫的限制措施。

Joanna Perez說：「已經一年了，我覺得夠了。」

密西西比和德薩斯州都無需再強制帶口罩，並容許商業不限人流全面重開。

有支持者認為，應該一個月前就容許，但也有人認為太多地方過早重開。

商業東主也意見不一。

在德州奧斯汀市經營酒吧的Bob Woody說：「我感覺我們一直就該這樣。」

但餐廳東主Eric Silverstein說：「我尚未能感到安心，我相信我的僱員也一樣。」

在疫症大流行這條隧道，盡頭開始有光，有更多人接種疫苗。

新型肺炎病例水平、住院和死亡人數，都遠低於最高峰時期，但是聯邦疾控中心（CDC）總監Rochelle Walensky說：「我們繼續看到令人不安的跡象，關於美國疫情的軌跡。」

尤其是更易傳染的變種，可能會導致病例急升。

Walensky說：「現在並非放寬所有限制的時候。」

總統拜登說：「我們最不需要的是守舊的想法，認為目前一切都很好，脫下面罩，算吧，這仍很重要。」

科學家正在研究打加強劑對抗變種是否有效，與此同時，部分商店東主就會繼續實行抗疫措施。

Silverstein說：「沒有人比我更想商店重開，我認為我們很接近，不想自己妨礙進展。」

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