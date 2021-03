專家擔心過早放寬限制或引發另一波病例急升

【KTSF 江良慧報導】

隨著有更多人接種疫苗,加上新症、住院和死亡人數都比1月最高峰時下跌,美國有不少州分都放寬一些抗疫措施,德州更宣布無需再強制戴口罩,不過衛生專家就擔心,過早放寬限制可能會帶來另一波病例急升。

有人急不及待慶祝全國有過半州份放寬抗疫的限制措施。

Joanna Perez說:「已經一年了,我覺得夠了。」

密西西比和德薩斯州都無需再強制帶口罩,並容許商業不限人流全面重開。

有支持者認為,應該一個月前就容許,但也有人認為太多地方過早重開。

商業東主也意見不一。

在德州奧斯汀市經營酒吧的Bob Woody說:「我感覺我們一直就該這樣。」

但餐廳東主Eric Silverstein說:「我尚未能感到安心,我相信我的僱員也一樣。」

在疫症大流行這條隧道,盡頭開始有光,有更多人接種疫苗。

新型肺炎病例水平、住院和死亡人數,都遠低於最高峰時期,但是聯邦疾控中心(CDC)總監Rochelle Walensky說:「我們繼續看到令人不安的跡象,關於美國疫情的軌跡。」

尤其是更易傳染的變種,可能會導致病例急升。

Walensky說:「現在並非放寬所有限制的時候。」

總統拜登說:「我們最不需要的是守舊的想法,認為目前一切都很好,脫下面罩,算吧,這仍很重要。」

科學家正在研究打加強劑對抗變種是否有效,與此同時,部分商店東主就會繼續實行抗疫措施。

Silverstein說:「沒有人比我更想商店重開,我認為我們很接近,不想自己妨礙進展。」

