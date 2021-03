參院紓困方案建議派錢收入門檻降至8萬元

【KTSF 張麗月報導】

新一輪1.9萬億元的疫情紓困法案,現正在國會參議院審議中,根據參議院最新修訂法案的版本,建議將合資格領取1,400元紓困金的AGI年收入門檻降至8萬元,估計會少過千萬人受惠,參議院最快在周三晚對紓困法案進行表決。

參議院修訂疫情紓困法案的最新版本針對派錢支票,建議將合資格領取1,400元紓困金的聯邦AGI年收入上限降低到8萬元,以前的收入上限是十萬元,即是收入8萬元或以下人士,有資格領取最多1,400元。

根據修訂後的條款建議,個人的AGI年收入在75,000元或以下,可以拿足1,400元,收入在75,000元至8萬元,就會逐步遞減金額,聯合報稅人士,總收入在15萬元或以下,可以拿足2,800元,如此類推。

稅務及經濟政策研究所估計,將收入上限調低,將會少1,180萬名成年人受惠,以及少460萬名兒童受惠,不過大部份,約有六成人將不受影響。

個人和所有類別的依靠人(dependent)的紓困金額不變,仍然是1,400元。

拜登總統堅持,派錢金額一定要每人1,400元,其他方面可以酌量改動。

紓困法案的其他條款還包括延長失業紓困金至8月底,撥款3,500億元給各級政府,提高中低收入家庭的稅務優惠,以及撥款1,600億元給全國的疫苗和檢測計劃。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。