拜登預計5月底美國有足夠疫苗供所有人接種

白宮成功促成製藥公司Merck & Co和Johnson & Johnson合作,Merck將會協助生產Johnson & Johnson的疫苗,有助加速生產更多疫苗,拜登總統表示,預計到5月底,美國就會有足夠的疫苗供所有美國人接種。

Johnson & Johnson的疫苗周二首次接種到美國人身上,不過疫苗的供應仍未穩定。

紐約市長白思豪說:「開始時供應相當有限,不過今個月稍後,我們相信可以看到真實數字。」

拜登在下午宣布,促成了Merck藥廠和Johnson & Johnson的合作,Merck將會把兩間廠房改為生產Johnson & Johnson的疫苗。

拜登說:「這個國家將會有足夠的疫苗供應,讓我再說一次,5月底前足夠每個美國成年人。」

Baylor College of Medicine醫生Peter Hotez說:「很多事值得期待不過目前,我們正處於一個可怕時刻。」

每天平均新型肺炎死亡數字之前一直在下降,不過最近又回升,每天平均新症數目則維持在去年夏季個案急升的水平。

傳染病專家Jeanne Marrazzo說:「這是種可怕的病毒,我們早已知道這點,而我們低估它則危害到我們。」

巴西馬瑙斯去年底病例急升,研究發現可能歸咎最先在巴西發現的變種病毒,這種變種也可能更容易令曾確診的人再感染,不過有關研究尚未發表。

布朗公共衛生學院院長Ashish Jha. Dean說:「變種開始佔主導地位,若他們成為主導,而我們又放寬限制,我認為我們絕對會有個案大幅急升。」

德州休斯敦成為全國首個城市,將會記錄每種主要變種的病例,不過州長Greg Abbott說:「現在是時候把德州百分百重開。」

與此同時,拜登政府的專家就堅持,要得到最高度保護,要在一個月內打完Pfizer或者Moderna的兩劑疫苗。

白宮抗疫顧問Anthony Fauci說:「雖然你打完一劑都有一定保護,但明顯是不持久的。」

但前朝政府官員卻唱反調,前任醫務總監周二發推文說,打一針為很多人提供好的保護,勝過為少數人提供極佳的保護,他後來又補充說,我並非說這是百分百正確的做法。

Richina Bicette醫生說:「我認為他應該暫停發推文一陣,特朗普政府有很多要解釋的,關於他們怎樣推出疫苗。」

