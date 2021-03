【有線新聞】

美國食品及藥物管理局(FDA)正式批准緊急使用單劑強生(Johnson & Johnson)疫苗,成為第三枝獲美國授權使用的疫苗。

這款疫苗日前獲專家顧問委員會一致認同緊急使用利多於弊,它使用病毒載體技術,預防中度至嚴重新型肺炎,整體保護率約66%。

相比輝瑞和莫德納疫苗,強生疫苗只需接種一劑,而且可儲存在攝氏2至8度,即一般雪櫃便可以,專家認為有助加快疫苗接種效率。

首批數百萬劑疫苗最早周一分發到各州的接種中心,總統拜登歡迎強生疫苗獲批,但強調變種病毒擴散,仍有可能令疫情惡化,呼籲民眾維持防疫措施。

Copyright 2021 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。