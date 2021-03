【有線新聞】

轉打NBA發展聯盟的林書豪表示,被人稱作「新型冠狀病毒」。發展聯盟表示會調查。

現時效力聖克魯斯勇士的林書豪在個人社交網站透露,即使在NBA打滾9年,仍然在球場上遭到種族歧視、被人叫作「新型冠狀病毒」。

他說,新一代亞裔美國人,已厭倦外界聲稱「沒有歧視」、「保持低調、不要惹事」,呼籲外界勿再歧視亞裔美國人。

這名32歲、在美國土生土長的華裔球員,沒透露事發時間和地點。球隊教練說,支持林書豪的立場,會了解事件。

