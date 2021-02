FDA顧問小組批准緊急使用Johnson & Johnson新冠疫苗

【KTSF 江良慧報導】

聯邦食品藥物管理局(FDA)一個獨立顧問小組,一致通過推薦批准緊急使用Johnson & Johnson的單劑新型肺炎疫苗,令美國很快就會有多一種疫苗對抗新型肺炎,預計FDA很快就會按照顧問小組的推薦,正式授權緊急使用J&J的新型肺炎疫苗。

這意味著J&J的疫苗將會成為在美國獲批的第三款新型肺炎疫苗,也是第一款只需要打一針的新型肺炎疫苗。

J&J早前表示,如果FDA在周五晚或者周末發出許可的話,預計最早在星期一就可以付運多達400萬劑疫苗,公司有信心可以如期在3月底前生產2千萬劑,到6月底前總產量更會達到1億劑。

目前在全國,已經有超過4700萬人,約佔總人口14%接種了至少一劑Pfizer或者Moderna的疫苗,不過接種疫苗的工作就因為疫苗供應量不足,和上星期的大風雪,阻礙運送而出現延誤。

而一項最新民意調查顯示,有越來越多美國人想打疫苗,有超過一半受訪者表示,計劃儘早接種疫苗,或者已經接種了至少一劑疫苗,相比1月的時候只有47%受訪者想儘早接種疫苗,或者已經打了一劑疫苗。

每5個受訪者當中,有一人表示願意打疫苗,但計劃再等多一陣,比例少於1月時的31%。

受訪者當中,非洲裔和年輕的成年人比較多會說想等多一陣,再看看一些已經打疫苗的人又如何。

另一方面,聯邦疾控中心(CDC)周五對學校和托兒所預防新型肺炎發出新指引,當中第一項建議就是課室要開窗和開門,校車或者保姆車也要開窗。

CDC表示,打開門窗增加空氣流動,有助減少可能停留在空氣的病毒。

CDC同時建議,使用對兒童安全的風扇,去增加空氣流通,另外盡量在戶外活動、上堂和吃午餐。

