加州下周起每周將獲發38萬劑Johnson & Johnson疫苗

【KTSF 黃恩光報導】

加州州長紐森表示,加州下星期開始,每星期會得到38萬劑Johnson & Johnson疫苗。

紐森說:「我們預期會得到380,300劑Johnson & Johnson疫苗,下星期以及未來三個星期,單劑讓我們可以將疫苗帶給更多人,因為不需要好像Pfizer和Moderna的需要儲存,而且只需要一劑。」

紐森周五在中谷Fresno表示,隨著Johnson & Johnson的疫苗加入,將大大提高加州為居民接種疫苗的數目,目前全州已有820多萬居民接種了最少一劑新型肺炎疫苗,佔全州人口將近兩成,州府表示,會繼續增加每星期的接種疫苗人數,目標是每星期有400萬人接種疫苗。

大家可以到州府網站http://myturn.ca.gov登記預約,如果未輪到自己,也可以登記到將來有疫苗的時候獲得通知。

疫情方面,目前為止,加州累計有340萬多宗染疫個案,51,382人因為新型肺炎而死亡,單日新增5,400宗,一個月前的新增個案是17,000宗,另外,一個月前全州確診率是7.9%,周五已下降至2.9%。

