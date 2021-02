研究指新型肺炎輕症患者康復多月後仍有症狀

【KTSF 江良慧報導】

新型肺炎疫情已經持續超過一年,但醫學界對這種病仍存在不少未知,包括對確診患者的長期影響,有最新研究發現,就算是一些只有輕微症狀的確診患者,在康復多個月後,仍然可能會有症狀。

大部分的新型肺炎患者都是沒有症狀,有症狀也只是輕微或中等,但就算是這些患者,康復後也會出現不同的症狀,甚至是多個月之後。

患者Stephanie Condra說:「我的症狀不斷演變,同樣症狀會一再出現,就好像一種消失後,另一種會出現。」

雖然疫情已經過一年,但我們仍不了解這種病毒,和病毒怎樣影響確診患者,根據最新刊登在美國醫學會雜誌Network Open的研究,在接受調查的超過175名,大部分都是症狀輕微、無需入院的患者中,有三成人仍然有症狀,甚至是在發病9個月後,而最常見的症狀就是疲倦和失去味覺和嗅覺。

Dayna McCarthy醫生說:「我們就像橡皮圈,只想回彈到以前的樣子,我認為這是最大挑戰之一,如果人做不來,又不斷努力,就在症狀沒有好轉時。」

McCarthy醫生在紐約Mount Sinai醫療系統負責照顧新型肺炎康復後仍有症狀的病人,她說她的病人大部分都是20多歲至50多歲,隨著時間和獲得照顧後,症狀都有減退。

McCarthy醫生說:「我們有看到病人好轉 只是很慢。」

McCarthy醫生表示,有關新型肺炎後的症候群,還要進行更多研究,包括誰人會有症候群,和怎樣治療才是最好。

