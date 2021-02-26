舊金山料下周放寬至紅色級別 餐廳將可恢復室內堂食

【KTSF 郭柟報導】

舊金山（三藩市）預料下星期將會由最嚴重的紫色疫情級別，放寬至紅色級別，市府到時將會重開餐廳的室內堂食。

餐廳戶外用餐每枱可以坐最多6人，容納最多三個不同住戶，室內堂食每枱准許同一住戶的最多4人，餐廳可容納最多25%總人數，枱與枱之間必須保持6呎距離，另外又會取消晚上10時的宵禁令。

健身室可開放10%的室內人數，零售店室內營業，博物館和動物園，都可以重開容納最多25%總人數。

另外，市府表示，這兩星期參與華埠花園角的檢測的人數有下降，提醒大家，即使接種了疫苗，都最好定時做檢測。

市府應急管理局專員林偉浩說：「如果你接種了第二針，仍需等兩星期，疫苗才會完全生效，這款疫苗不是像小兒麻痺症或德國麻疹疫苗，那種一打完就可完全停止病毒，它是幫助減低染病風險，萬一感染新冠病毒，可減低死亡機會，或要入ICU的程度。」

下星期三早上10時至下午兩時，在華埠花園角繼續有免費檢測服務，不須預約。

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