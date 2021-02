舊金山料下周放寬至紅色級別 餐廳將可恢復室內堂食

【KTSF 郭柟報導】

舊金山(三藩市)預料下星期將會由最嚴重的紫色疫情級別,放寬至紅色級別,市府到時將會重開餐廳的室內堂食。

餐廳戶外用餐每枱可以坐最多6人,容納最多三個不同住戶,室內堂食每枱准許同一住戶的最多4人,餐廳可容納最多25%總人數,枱與枱之間必須保持6呎距離,另外又會取消晚上10時的宵禁令。

健身室可開放10%的室內人數,零售店室內營業,博物館和動物園,都可以重開容納最多25%總人數。

另外,市府表示,這兩星期參與華埠花園角的檢測的人數有下降,提醒大家,即使接種了疫苗,都最好定時做檢測。

市府應急管理局專員林偉浩說:「如果你接種了第二針,仍需等兩星期,疫苗才會完全生效,這款疫苗不是像小兒麻痺症或德國麻疹疫苗,那種一打完就可完全停止病毒,它是幫助減低染病風險,萬一感染新冠病毒,可減低死亡機會,或要入ICU的程度。」

下星期三早上10時至下午兩時,在華埠花園角繼續有免費檢測服務,不須預約。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。