華裔疫情期間創作波霸卡片遊戲（視頻）

自從新冠疫情爆發以來,民眾大部分時間都是待在家裡,灣區一位華裔就在疫情期間創作出一個新的卡片遊戲,並取了一個帶有華人文化特色的名字,波霸卡片遊戲。

在東灣Fremont出生長大的陳彥甫(Eric Chen)幾年前遭遇一宗車禍意外,之後他決定放棄為大公司打工,自己創業,在疫情期間,他在家的時間變多,讓他很想念和朋友一起燒烤、玩遊戲和看電影的日子,而另一個啟發他發明這個波霸卡片遊戲Sabobatage的原因是。

Sabobatage執行長/創辦人陳彥甫說:「部分原因是我生長在大家庭,有很多表親,他們也都有孩子,我們聊天總是談到,他們想找個理由跟孩子一起玩,他們的孩子總是用iPad,看NetfliX或卡通片,所以一些可愛的東西,跟小孩子一起玩會更有趣,這個遊戲適合7歲以上的孩子。」

陳彥甫說:「(所以你也很喜歡和波霸奶茶嗎?)我很喜歡,我現在也有一杯珍珠奶茶,(你最喜歡甚麼口味?)我最喜歡百香果綠茶。」

陳彥甫有了波霸遊戲的想法後,聘請了專業設計師設計這些可愛的卡片。

陳彥甫說:「每張卡片都是一個成份,你有紅茶,我們有綠茶,當你玩水果、百香果,你也有桃子和牛奶,這些就是調味料,做珍珠奶茶的時候,你也需要珍珠。」

他說這個遊戲可以兩到5個人一起玩,每一個玩遊戲的人,都是一家奶茶店的店主,而且先要製作5杯奶茶。

陳彥甫說:「他們必須製作飲料,然後應對競爭或檢查員,或者你在yelp上得到5星評價,這就是我們如何將紙牌整合到游戲的玩法。」

陳彥甫的這個波霸卡片遊戲,本週一剛剛推出網上宣傳活動,希望可以籌集資金,為這個遊戲的愛好者生產卡片,至今已籌的超過23,000元,有興趣的人,可以上網查看詳情,網址:http://bobacardgame.com。

