華裔疫情期間創作波霸卡片遊戲（視頻）



【KTSF 梁秋玉報導】

自從新冠疫情爆發以來，民眾大部分時間都是待在家裡，灣區一位華裔就在疫情期間創作出一個新的卡片遊戲，並取了一個帶有華人文化特色的名字，波霸卡片遊戲。

在東灣Fremont出生長大的陳彥甫（Eric Chen）幾年前遭遇一宗車禍意外，之後他決定放棄為大公司打工，自己創業，在疫情期間，他在家的時間變多，讓他很想念和朋友一起燒烤、玩遊戲和看電影的日子，而另一個啟發他發明這個波霸卡片遊戲Sabobatage的原因是。

Sabobatage執行長/創辦人陳彥甫說：「部分原因是我生長在大家庭，有很多表親，他們也都有孩子，我們聊天總是談到，他們想找個理由跟孩子一起玩，他們的孩子總是用iPad，看NetfliX或卡通片，所以一些可愛的東西，跟小孩子一起玩會更有趣，這個遊戲適合7歲以上的孩子。」

陳彥甫說：「（所以你也很喜歡和波霸奶茶嗎？）我很喜歡，我現在也有一杯珍珠奶茶，（你最喜歡甚麼口味？）我最喜歡百香果綠茶。」

陳彥甫有了波霸遊戲的想法後，聘請了專業設計師設計這些可愛的卡片。

陳彥甫說：「每張卡片都是一個成份，你有紅茶，我們有綠茶，當你玩水果、百香果，你也有桃子和牛奶，這些就是調味料，做珍珠奶茶的時候，你也需要珍珠。」

他說這個遊戲可以兩到5個人一起玩，每一個玩遊戲的人，都是一家奶茶店的店主，而且先要製作5杯奶茶。

陳彥甫說：「他們必須製作飲料，然後應對競爭或檢查員，或者你在yelp上得到5星評價，這就是我們如何將紙牌整合到游戲的玩法。」

陳彥甫的這個波霸卡片遊戲，本週一剛剛推出網上宣傳活動，希望可以籌集資金，為這個遊戲的愛好者生產卡片，至今已籌的超過23,000元，有興趣的人，可以上網查看詳情，網址：http://bobacardgame.com。

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