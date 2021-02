【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)金門公園又發生汽車盜竊案,一名居民用手機拍攝到案發過程。

現場是Martin Luther King Drive,在Kezar Drive附近,目擊案發過程的居民表示,周三中午時分,他看見有人從一輛停在路邊的SUV裡面拿了一個行李箱和一個背囊出來,車窗被砸爛,事主當時在現場奪回背囊,賊人將行李箱丟在路上。然後乘坐接應的汽車逃走。

目擊者拍攝了涉案汽車的車牌號碼,然後報警,目擊者表示,盜竊案的事主與他的家人,包括一名幼童,是來自西雅圖的遊客。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。