國會眾議院周四舉行聽證,以便了解1月6日國會大樓發生衝擊事件的真相,代理國會大樓警察局長作證時表示,他們並沒有收到可靠情報,顯示當天有數以千計的人襲擊國會山莊。

眾議院屬下撥款委員會的議員多次指出,1月6日國會大樓衝擊事件,警察部門是缺乏溝通所致,而代理國會山莊警察局長作證時表示,國會警察當天有準備好將會有示威舉行,但就沒有收到可靠情報顯示,將有數以千計群眾衝擊國會大樓。

她又說,將會改善國會警察使用的緊急通報系統,提高準確性和應對時間,並且與執法部門協調合作,以防止日後有類似事件發生。

