接種新冠疫苗後是否普遍會出現副作用

隨著疫苗接種的範圍逐漸擴大,有關疫苗的副作用話題也引發熱議,甚至有部分長者因為擔心疫苗的副作用,而對於接種疫苗感到猶豫,到底接種疫苗後出現副作用是否為普遍現象?又該如何緩解副作用的不適?透過聯邦數據探討這個問題。

有關新冠肺炎疫苗副作用的問題一直受到熱議,在多數人迫不及待想要接種疫苗的同時,還是有不少人會感到猶豫,究竟在華裔社區注射過疫苗的人士,出現副作用的現象是否很普遍呢?

東華醫院營運總監任高子娜(Gina Yam)說:「我們東華醫院已經為超過6千人來接受疫苗了,這6千人當中,其實我們都沒甚麼見到任何嚴重的副作用的,其中有一個個案真的打完之後,有些許的過敏反應,吃過過敏藥,口服的過敏藥就已經沒事了。」

東華醫院表示,他們收到的多數為Moderna疫苗,施打後出現副作用比例偏低,症狀也屬輕微。

任高子娜說:「打完針之後可能有一些頭暈,好像撞到的感覺,有些人會覺得好像打完之後,比較稍微身體覺得無力,但是休息一陣子之後,就已經沒事了,老人家方面,很多人反而打完之後沒事,但是到了夜晚回到家,或是之後那天就會有好像感冒一樣的感覺,譬如說他們會頭痛,或者很難睡、累,又或者吃東西不是吃得太好,但是一天之後很快就會沒事了。」

從大數據來看,根據聯邦疾控中心(CDC)上周五發布的數據,從去年12月14日到今年1月3日期間,全美一共施打了超過1370萬劑疫苗,其中有6,994宗通報指接種疫苗後出現不良反應,也就是俗稱的副作用,其中有6,354宗被列為不嚴重,僅640宗列為嚴重,嚴重案例中,有113人死亡,死者約3分之2都是住在長期照護機構的院友,另外約3分1人士是臨終病人。

這項數據是基於CDC的疫苗短訊系統v-safe,以及全國疫苗安全監察計畫的疫苗副作用通報系統(Vaccine Adverse Event Reporting System)所統計出來的,CDC並在報告中發布最常見的疫苗副作用列表,包括頭痛、疲勞、頭暈、發冷、噁心。

其他有通報的副作用還包括肌肉痛、發燒、關節疼痛、疫苗接種處疼痛等。

至於施打疫苗後出現嚴重和潛在有生命威脅風險的過敏反應的案例當中,Pfizer有46宗,Moderna則有16宗,CDC表示,這些案例的發生,也在施打流感疫苗的副作用範圍之內。

網路上流傳出現副作用時最好不要吃藥,以免影響疫苗的效果,不過醫生反駁這一說法,並提供專業的建議。

任高子娜說:「主要都是建議喝多些水,吃東西正常、休息正常,這三樣是最重要的,但是如果你真的頭痛很不舒服,甚至有些發燒的話,其實吃少許止痛藥是不會有影響的。」

至於止痛藥的劑量方面,醫生也提供建議。

任高子娜說:「如果是頭痛或發燒的話,吃一粒Tylenol 325或500毫克,就已經很足夠了,如果真的還是不舒服,4到6個小時之後可以再吃多一粒,但是那之後又還有反應,還是不舒服的話,可能就要向家庭醫生打個電話,諮詢一下家庭醫生了。」

醫生提醒,副作用的症狀通常只會持續一兩天的時間,如果超過時間仍有不適,就應該立即諮詢醫生。

