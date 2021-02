Santa Clara縣開設新大型疫苗接種場所

【KTSF 郭柟報導】

南灣Santa Clara縣疫情最嚴重的地區東聖荷西,周五開設新的大型疫苗接種場所。

新的接種場所位於1993號McKee Road的East Valley診所,每日可為幾百人注射新冠疫苗,東聖荷西,尤其是郵區編號95127的地段,是全個縣感染率最高,每十個人就有一人確診。

Gerardo Solorio Cortes醫生說:「這個社區的感染率最高,我們更知道少數族裔社區,尤其是拉美裔人口特別受影響。」

Santa Clara縣目前已為17萬人接種了第一劑疫苗,6萬人接種了第二劑,下星期又有超過6萬人預約了打疫苗。

縣府表示,現時可以達到每日為近一萬人接種,並呼籲合資格的人士盡快去接種疫苗,又指由星期日起,可以開始為教師、農業人員及超市員工接種疫苗。

Santa Clara縣第三區參議員李洲曉(Otto Lee)說:「如果你是可以打疫苗,請你盡快排隊去打,疫苗效率很高達95%,我爸媽都已打了。」

另外,Santa Clara縣周五放寬一些防疫限制,准許不同住戶的居民在戶外聚會,保持6呎距離下,可以不需戴口罩,另外又准許舉行戶外青少年康樂活動,例如足球、籃球、棒球等,但室內運動仍然未能重開,又預計下星期三,該縣會放寬至紅色疫情級別,到時將會重開餐廳堂食等服務。

