Santa Clara縣開設新大型疫苗接種場所

【KTSF 郭柟報導】

南灣Santa Clara縣疫情最嚴重的地區東聖荷西，周五開設新的大型疫苗接種場所。

新的接種場所位於1993號McKee Road的East Valley診所，每日可為幾百人注射新冠疫苗，東聖荷西，尤其是郵區編號95127的地段，是全個縣感染率最高，每十個人就有一人確診。

Gerardo Solorio Cortes醫生說：「這個社區的感染率最高，我們更知道少數族裔社區，尤其是拉美裔人口特別受影響。」

Santa Clara縣目前已為17萬人接種了第一劑疫苗，6萬人接種了第二劑，下星期又有超過6萬人預約了打疫苗。

縣府表示，現時可以達到每日為近一萬人接種，並呼籲合資格的人士盡快去接種疫苗，又指由星期日起，可以開始為教師、農業人員及超市員工接種疫苗。

Santa Clara縣第三區參議員李洲曉（Otto Lee）說：「如果你是可以打疫苗，請你盡快排隊去打，疫苗效率很高達95%，我爸媽都已打了。」

另外，Santa Clara縣周五放寬一些防疫限制，准許不同住戶的居民在戶外聚會，保持6呎距離下，可以不需戴口罩，另外又准許舉行戶外青少年康樂活動，例如足球、籃球、棒球等，但室內運動仍然未能重開，又預計下星期三，該縣會放寬至紅色疫情級別，到時將會重開餐廳堂食等服務。

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