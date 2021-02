San Mateo及Marin縣餐廳及健身房可重開室內服務（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

北灣Marin縣和中半島San Mateo縣率先進入新冠肺炎疫情的紅色級別,餐廳和健身房都可以重開室內服務,有業者表示,希望隨著確診率下降,以及更多人接種疫苗,不會再出現關閉的情況。

這次是Marin縣自新冠疫情以來,第二次重開室內服務,從周三開始,Marin縣和San Mateo縣都調降為疫情的紅色級別,距離恢復正常生活又近了一步。

Fitness SF負責人Ryan Davis說:「有會員問我們能否再回室內,他說這消息如同聖誕節早晨一樣。」

Fitness SF仍有室外健身區域,但現在也可以在室內健身,但人數不能超過總容量的一成,餐廳、博物館、動物園、水族館、敬拜場所、電影院也准許開放室內,但人數不能超過總容量的4分之1,零售店人數則要控制在五成以下,重開的個人護理服務也要遵守防疫指引。

有業主表示,與之前寒冷天氣只能提供戶外服務相比,現在要好很多。

Shoreline Coffee老闆Ged Robertson說:「增加容量,讓一些恢復正常,開始慢慢進入新常態。」

Marin縣的病例與上個月相比下降了一半,每天有數百人接種疫苗,隨著確診病例逐步下降,大家都希望不會再走回頭路。

說:「希望我們朝著向上和向下,開和關,關和開的方向,這是緩慢回到我們將有的新常態,所以也是在慢慢回到正常生活。」

在San Mateo縣,健身房也為因應疫情採取很多安全措施,希望確保顧客的安全。

