【KTSF 張麗月報導】

以南灣San Jose為大本營的Fry’s電子專門店,經營36年後,突然間關閉全美遍佈9個州全部31間分店,主要因為消費購物模式改變,以及受到疫情衝擊。

Fry’s是在1985年由Fry三兄弟創辦,是家族生意,有分析指出,Fry’s全面結業,主要因為面對同業激烈競爭,好像對手Best Buy在疫情期間,就錄得25年來最好的季度業績。

