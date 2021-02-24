Vallejo市亞裔老闆遇劫中槍 留醫近一周可重新走路（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

東灣Vallejo市一間由亞裔經營的商店，上星期三被持槍搶劫，賊人向老闆下半身連開五槍，事主留醫近一星期後出院，在助步器的協助下可以重新走路，鑑於近日灣區發生多宗疑似針對亞裔的罪案，有州府官員撥款，希望記錄更多這類案件。

事主Marc Quidit的家人分享片段，顯示Quidit留醫幾天後，康復進度理想，在助步器的協助下，他可以步行大約100英尺。

Quidit說：「我可以回去工作了。」

上星期事主中槍受傷後，家人曾擔心他不能再走路，現在預計事主在兩個月後會完全康復，Quidit星期天晚上已經出院，家人為他祈禱。

事主外甥女Joanne Pomares說：「雖然他處在一個艱難的情況，但他仍然保持正面、樂觀的心態。」

事主有三個子女，2月16日，他在自己經營的商店Dollar Plus and Party Supply吸塵時，被持槍搶劫的賊人向他下半身連開五槍，事主的妹妹當時在收銀機工作。

Pomares說：「隨著事態的發展，大家都很震驚。」

家人在籌款網站Go Fund Me上設立專頁幫事主籌募醫藥費，至今已經籌到超過81,000元。

Pomares說：「我常常問我舅父，”你有沒有見到籌款專頁，這些都是愛你的人”，他每次提起都表現得很感動。」

灣區近日針對亞裔的襲擊案有上升的趨勢，雖然Quidit的家人不知道賊人是否有針對性犯案，但這一系列的暴力案件，亦引起州府官員的關注。

州眾議員丁右立（Phil Ting）說：「我們的社區，亞裔社區站出來，向歧視說不。」

丁右立在預算案當中，向Stop AAPI Hate一個匯報涉及總族歧視個案的平台撥出140萬元，希望繼續記錄這類案件。

自疫情爆發起來，這個平台已經收到超過2,800宗報告，相信有很多情況未被公開。

丁右立說：「我們認為與這些機構合作是正確的決定，讓我們更有效追蹤這些個案，確保有更完整的數據可以公開。」

丁右立表示，這筆撥款會投入宣傳工作，希望讓民眾知道這個平台的存在，盡量有更多潛在受害人公開自己的經歷。

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