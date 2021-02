Vallejo市亞裔老闆遇劫中槍 留醫近一周可重新走路（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

東灣Vallejo市一間由亞裔經營的商店,上星期三被持槍搶劫,賊人向老闆下半身連開五槍,事主留醫近一星期後出院,在助步器的協助下可以重新走路,鑑於近日灣區發生多宗疑似針對亞裔的罪案,有州府官員撥款,希望記錄更多這類案件。

事主Marc Quidit的家人分享片段,顯示Quidit留醫幾天後,康復進度理想,在助步器的協助下,他可以步行大約100英尺。

Quidit說:「我可以回去工作了。」

上星期事主中槍受傷後,家人曾擔心他不能再走路,現在預計事主在兩個月後會完全康復,Quidit星期天晚上已經出院,家人為他祈禱。

事主外甥女Joanne Pomares說:「雖然他處在一個艱難的情況,但他仍然保持正面、樂觀的心態。」

事主有三個子女,2月16日,他在自己經營的商店Dollar Plus and Party Supply吸塵時,被持槍搶劫的賊人向他下半身連開五槍,事主的妹妹當時在收銀機工作。

Pomares說:「隨著事態的發展,大家都很震驚。」

家人在籌款網站Go Fund Me上設立專頁幫事主籌募醫藥費,至今已經籌到超過81,000元。

Pomares說:「我常常問我舅父,”你有沒有見到籌款專頁,這些都是愛你的人”,他每次提起都表現得很感動。」

灣區近日針對亞裔的襲擊案有上升的趨勢,雖然Quidit的家人不知道賊人是否有針對性犯案,但這一系列的暴力案件,亦引起州府官員的關注。

州眾議員丁右立(Phil Ting)說:「我們的社區,亞裔社區站出來,向歧視說不。」

丁右立在預算案當中,向Stop AAPI Hate一個匯報涉及總族歧視個案的平台撥出140萬元,希望繼續記錄這類案件。

自疫情爆發起來,這個平台已經收到超過2,800宗報告,相信有很多情況未被公開。

丁右立說:「我們認為與這些機構合作是正確的決定,讓我們更有效追蹤這些個案,確保有更完整的數據可以公開。」

丁右立表示,這筆撥款會投入宣傳工作,希望讓民眾知道這個平台的存在,盡量有更多潛在受害人公開自己的經歷。

