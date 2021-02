拜登疫情紓困方案周末料獲眾院通過

【KTSF 張麗月報導】

1.9萬億元的疫情紓困方案在國會立法又向前推進一步,方案可望本周末在眾議院過關,但仍需要與參議院協調出方案的最後版本。

國會眾議院根據快速立法程序,將1.9萬億元的疫情紓困方案又向前推進一步,這個方案周一在眾議院屬下的預算委員會表決通過,下一步將會轉到規例委員會審議,然後最快可望在本周五或六在眾議院全院表決,屆時只需簡單多數票就可以過關。

方案在眾議院通過之後,就會轉到參議院審議,再協調出一個最後版本。

由於參眾兩院都是由民主黨控制,所以紓困方案以黨派路線劃分來投票的話,在沒有共和黨支持下過關,應該沒有問題,但方案的最後版本或者可能會有一些修訂。

共和黨人除了批評1.9萬億元的方案規模太大外,也反對將聯邦最低時薪工資提高到15元,共和黨人認為,這項條款應該分拆出來獨立去考慮,加上國會預算辦公室的報告指出,在沒有紓困救助的情況下,經濟仍然強勁復甦,如果聯邦時薪工資加到15元,將會摧毀大約140萬份工作。

根據最新版本的紓困方案條款包括,聯邦每周400元的失業紓困金延續至8月29日,自僱人士和獨立承包商、on-call和兼職員工領取的疫情計劃下的失業金,也建議延長至8月29日,個人年收入十萬元以下可獲派錢最多1,400元,每個家庭、每個小孩,一年可獲紓困金最多3,600元。

聯邦最低時薪工資2025年之前,逐步提高到15元,撥款3,500億元給州、地方和部族政府,全國疫苗計劃可獲撥款200億元,以及建議撥款1,700億元幫助K至12年級學校和高等教育院校重開。

