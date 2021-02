美國染疫死亡人數突破50萬 數字冠絕全球

【KTSF 吳倩妤報導】

全國新型肺炎死亡人數周一突破50萬,幾乎與第二次世界大戰、韓戰和越戰總陣亡人數相若。

50萬人的規模,幾乎等於密蘇里州堪薩斯城的人口,甚至已經超過邁阿密、北卡羅來納州羅利市,或內布拉斯加州奧馬哈的人口,全國染疫死亡人數冠絕全球。

從去年初開始,隨著重症人數增加,醫療系統的負擔開始吃緊,病患所需的ICU病床和相關醫療設備都不足夠,與此同時,全國各地的增訂數千個屍袋,太平間超負荷運轉,甚至要出動冷藏貨車停放屍體。

加州殯葬從業者Jonathan Polk表示,這一切像是恐怖電影中的橋段。

Polk說:「我們仍然要拒絕一些家庭,因為已不堪重負,疫情正摧毀很多家庭,我們幫助人,但也必須接受現實。」

Nancy Espinoza 36歲的丈夫上月染疫不治身亡。

Espinoza說:「他那時剛接種疫苗,以為症狀來自疫苗,所以他並不害怕。」

去年3月,華盛頓州一個合唱團在疫情期間仍然照常排練,當時人們尚未了解病毒的致命性和傳染性,結果成為超級傳播事件,造成2人死亡,50多人出現病癥。

Wendy Jensen的母親在排練時感染新冠病毒,隨後不治身亡。

Jensen說:「死亡數字背後都是人,我母親就是其中之一,這令人心碎。」

自最近幾個星期開展疫苗接種後,感染個案和住院率直線下降,但是一些專家表示,只有在足夠的民眾接種疫苗後,才能改變疫情的發展,而死亡人數和確診宗數下降的原因,還包括人們在冬季較少外出,以及遵守隔離措施和戴口罩的規定。

Johns Hopkins大學健康安全中心資深學者Jennifer Nuzzo表示,廣泛接種疫苗,將改變疫情的發展。

Nuzzo說:「病例若持續減少,死亡人數將下降更多,若有更多疫苗推出,死亡人數將會下降,在我看來這是最大的潛在轉變因素。」

