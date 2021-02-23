美國染疫死亡人數突破50萬 數字冠絕全球

【KTSF 吳倩妤報導】

全國新型肺炎死亡人數周一突破50萬，幾乎與第二次世界大戰、韓戰和越戰總陣亡人數相若。

50萬人的規模，幾乎等於密蘇里州堪薩斯城的人口，甚至已經超過邁阿密、北卡羅來納州羅利市，或內布拉斯加州奧馬哈的人口，全國染疫死亡人數冠絕全球。

從去年初開始，隨著重症人數增加，醫療系統的負擔開始吃緊，病患所需的ICU病床和相關醫療設備都不足夠，與此同時，全國各地的增訂數千個屍袋，太平間超負荷運轉，甚至要出動冷藏貨車停放屍體。

加州殯葬從業者Jonathan Polk表示，這一切像是恐怖電影中的橋段。

Polk說：「我們仍然要拒絕一些家庭，因為已不堪重負，疫情正摧毀很多家庭，我們幫助人，但也必須接受現實。」

Nancy Espinoza 36歲的丈夫上月染疫不治身亡。

Espinoza說：「他那時剛接種疫苗，以為症狀來自疫苗，所以他並不害怕。」

去年3月，華盛頓州一個合唱團在疫情期間仍然照常排練，當時人們尚未了解病毒的致命性和傳染性，結果成為超級傳播事件，造成2人死亡，50多人出現病癥。

Wendy Jensen的母親在排練時感染新冠病毒，隨後不治身亡。

Jensen說：「死亡數字背後都是人，我母親就是其中之一，這令人心碎。」

自最近幾個星期開展疫苗接種後，感染個案和住院率直線下降，但是一些專家表示，只有在足夠的民眾接種疫苗後，才能改變疫情的發展，而死亡人數和確診宗數下降的原因，還包括人們在冬季較少外出，以及遵守隔離措施和戴口罩的規定。

Johns Hopkins大學健康安全中心資深學者Jennifer Nuzzo表示，廣泛接種疫苗，將改變疫情的發展。

Nuzzo說：「病例若持續減少，死亡人數將下降更多，若有更多疫苗推出，死亡人數將會下降，在我看來這是最大的潛在轉變因素。」

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