灣區週末下過雨,預測本星期溫暖而大風,最大風是星期二到星期四。

國家氣象局指出,一股高氣壓正在影響灣區的天氣,本星期陽光普照,但星期二開始會吹強勁的東北風,北灣以及東灣山區最高風速高達每小時55到60英里,強風有可能吹倒樹木和電線桿導致停電。

氣象局也指出,由於剛剛下過雨,所以即使灣區未來幾天會大風,可是發生山火的機會不大。

