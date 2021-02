【KTSF】

隨著要求學校重開的呼聲越來越高,本週末東灣Alameda縣為學校教職員工接種疫苗。

東灣Hayward市這間診所,本週末特別開放為現在已經在Alameda縣校園內工作,或是將來開放親身授課後將在校園工作的員工接種新冠疫苗,一連三天直到周日為止,提供約752劑疫苗。

Alameda校區總監表示,許多縣都無法安排教育從業人員優先接種疫苗,必須先為65歲以上長者施打,而Alameda縣則認為,也必須為教育工作者接種疫苗。

本週末,該疫苗接種計畫是FEMA聯邦緊急事務管理署在全美贊助的第一個移動疫苗診所。

州長紐森前天剛宣布,從下個月開始,加州新來的疫苗中,將預留一成給教育工作者接種。

