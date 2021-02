據報世衛將建議更深入追蹤武漢首位患者

【有線新聞】

世衛將會發表在武漢調查新型肺炎疫情的初步報告,據報會建議更深入追蹤武漢首位患者的接觸史,及調查內地其他省分的野味養殖場。

早前在武漢調查疫情源頭的世衛專家組將會發表初步報告,美國有線新聞網絡引述消息人士報道,專家組會分兩大方向作出建議。

首先是建議更深入追蹤武漢首位患者的接觸史,專家組指這名前年12月8日確診的匿名患者是個40多歲文員,跟太太育有一個孩子。患者的興趣是上網,平日不參與人多的體育活動。

他發病前沒有去過濕街市,亦沒有外遊或相關接觸史。但他與專家組會面時,提到父母曾到武漢一個濕街市。

中方表示由於這名患者的父母病毒檢測呈陰性,故沒有追蹤他們的密切接觸者。

世衛報告的另一項建議是追查華南海鮮市場商戶的野味供應鏈。報道指海鮮市場的野味主要來自雲南、廣東和廣西的養殖場,世衛建議派人到這些省分,查問養殖戶並為他們做檢測,了解當地是否比武漢更早出現疫情,並研究新冠病毒會否來自兔子、雪貂或麝貓等動物。

據報世衛十分驚訝中方沒有及時追蹤首名患者的接觸史,和沒有調查華南海鮮市場的供應鏈。有傳染病學家根據首名患者的接觸史推算,估計傳播鏈一早存在。

Copyright 2021 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。