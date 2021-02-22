舊金山聯合校區與教師工會尚有一項條件未達共識

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舊金山（三藩市）聯合校區與教師工會在回校上課的協議上，只差一項條件未達成共識，就是究竟學生每星期有多少天可以親身上學，校區與工會各有不同主張。

舊金山市府外有數十人集會支持教師，工會表示，校區建議每星期讓學生兩天全日回校上課，不過工會就希望是四天，都是半天，即是3.5小時親身授課。

校區表示，因為社交距離的指引，每星期親身上課兩天是最安全的選擇，但有教師不同意，認為四天的做法更公平，讓想回校的學生回校，然後下午再在網上上課。

有家長就希望雙方盡快達成共識，他表示四天是好提議，但若最後學生只有三天，甚至兩天回校，他一樣能接受，促請校區及工會多溝通。

工會指，與校區的協商會一直進行，直到達成共識為止，不過就算雙方達成協議，工會指，學生最快在4月才能回校上課。

本學年將於6月2日完結，而幼稚園及特殊教育的學生雙方已達成共識，將會是5天全日親身授課。

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