舊金山聯合校區與教師工會尚有一項條件未達共識

舊金山(三藩市)聯合校區與教師工會在回校上課的協議上,只差一項條件未達成共識,就是究竟學生每星期有多少天可以親身上學,校區與工會各有不同主張。

舊金山市府外有數十人集會支持教師,工會表示,校區建議每星期讓學生兩天全日回校上課,不過工會就希望是四天,都是半天,即是3.5小時親身授課。

校區表示,因為社交距離的指引,每星期親身上課兩天是最安全的選擇,但有教師不同意,認為四天的做法更公平,讓想回校的學生回校,然後下午再在網上上課。

有家長就希望雙方盡快達成共識,他表示四天是好提議,但若最後學生只有三天,甚至兩天回校,他一樣能接受,促請校區及工會多溝通。

工會指,與校區的協商會一直進行,直到達成共識為止,不過就算雙方達成協議,工會指,學生最快在4月才能回校上課。

本學年將於6月2日完結,而幼稚園及特殊教育的學生雙方已達成共識,將會是5天全日親身授課。

