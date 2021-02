世衛鎖定鼬獾、兔子有可能是宿主將病毒傳人

【有線新聞】

早前到訪武漢的世衛專家組,最新鎖定在華南海鮮批發市場出售的鼬獾和兔子,有可能是新型冠狀病毒的宿主,將病毒傳予人類。

到武漢實地考察的世衛專家組,就調查新型冠狀病毒源頭有新眉目。

《華爾街日報》報道,專家組表示不會跟進由中方提出、病毒最初可能由冷凍食品傳入的說法,反而繼續將源頭範圍,鎖定在華南海鮮批發市場。最新假設落在市場內出售的鼬獾和兔子身上,認為這兩種動物有可能將新型冠狀病毒傳給人類。

專家組成員指,在華南海鮮批發市場的冷凍櫃內發現鼬獾屍體,雖然屍體對病毒檢測呈陰性,但成員認為鼬獾仍然有可能攜帶病毒。而容易感染新型冠狀病毒的兔子亦在市場出售,可能會是潛在宿主。

市場內10個販賣野生動物的攤檔,貨源遍及廣東、廣西和雲南的養殖場,這些省分均與東南亞國家接壤。而在雲南省的蝙蝠身上,已發現兩種與新型冠狀病毒非常相似的病毒。但是仍然不確定病毒,是先在市場抑或早在其他地方傳播,因為野生動物可自由越過邊境,冷藏的屍體也有可能被運出境,仍然不知道是否有其他可以作為宿主的動物。

專家希望可以確認華南海鮮批發市場內,究竟合法或非法販售哪些野生動物。又指源頭調查有需要包括其他東南亞國家,但並不代表疫情源頭來自某地或不源自中國。

另外,歐洲早前發現水貂可將病毒傳人,世衛專家組亦希望中國會大規模檢測境內水貂養殖場。

Copyright 2021 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。