東灣校區委員以輕蔑語氣談論家長 過程被直播

如果私下的發言不小心被直播出去,可能會引發軒然大波,東灣Contra Costa縣有家長發起罷免Oakley Union小學校區學區委員的行動,起因是周三晚的校區會議,多位學區委員以輕蔑的語氣談論家長,全都被網上直播,引發家長公憤。

這場現場直播的Oakley Union小學校區會議,會議開始前多位學區委員提到憤怒的家長,語氣非常輕蔑。

學區委員Kim Beede說:「如果你要叫我,我就會XX(粗話)。」

校區會議主席Lisa Brizendine說:「他們不知道幕後的事,他們是在挑剔我們,想要他們的保母回來。」

會議本來是要討論校區總監提出的有關限制家長發言三分鐘的提案,顯然這些委員不知道直播已經開始,很多家長都已經上線。

罷免行動發起人Rebecca Mackowiak說:「我很震驚聽到他們所說的,這讓我非常生氣。」

事發後馬上引發家長憤怒,這位家長在http://Change.org發起了簽名請願行動,要求多位學區委員辭職,不到一天已經收集到超過5千個簽名。

家長Kathleen Clarke說:「我感到很失望,校區總監並未阻止對話,在他理解正在發生甚麼時。」

校區總監Greg Hetrick周四發表聲明,指周三晚的會議讓眾人聽到了,很不幸也確實不恰當的言論,這些評論並不是典型的發言,最重要的是社區也不預期會從校區方面說出來。

作為總監他對此有責任,並真切道歉,至於其他學區委員則沒有對事件做出回應。

這位家長認為,從不小心被播出的發言看來,這應該不是第一次有不當的發言,也有家長認為,這些學區委員已經不適合代表家長的聲音。

