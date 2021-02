奧克蘭警局亞裔聯絡官首天上任與華埠商戶見面（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

東灣奧克蘭(屋崙)警局新的亞裔聯絡官周四正式上任,跟華埠的商戶見面。

新上任的亞裔聯絡官Mae Phu,除了會在華埠巡邏之外,又會幫助不懂英文的民眾報案,她更加是警局局長的直轄警員,代表她可以直接向警局局長匯報華埠的治安情況。

屋崙華埠商會主席陳錫澎說:「她以前的職位,雖然都是叫做Asian Liaison Officer(亞裔聯絡警員),但是職責有改變,以前要經過不同層級警員才可跟局長對話,現在的職位很特別,因為有甚麼情況,可以即時通知到警局局長。」

華埠有好多商戶都表示,認得Mae Phu,因為Mae Phu曾在華埠巡邏至少4年,有唐裝舖的老闆更表示,知道她會回來駐守華埠之後感到放心,希望可以開舖開得更夜。

Mae Phu說:「很慶幸民眾信賴我,能跟我對話,我很高興回到華埠代表我的社區。」

Mae Phu預料會駐守在富興中心二樓這個報案資源辦公室,她的辦公時間暫時未定,日後民眾如有報案資料想查詢,可以上來這裡問她。

