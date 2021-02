州長宣布會為加州教育界預留疫苗 戶外體育活動可重開

【KTSF 江良慧報導】

加州州長紐森周五宣布,為了希望能讓學童可以從3月開始重返學校,接受親身授課,加州將會把所有的第一劑的新型肺炎疫苗其中一成專門分配給教育界,包括教師、學校和托兒所職員。

加州議會領袖在周四宣布一項總值65億元的建議,讓加州學校可以從春季起重開親身授課,不過紐森就認為,州議會所建議的學校重開日期太遲,他希望學校可以在3月開始親身授課,所以決定把部分疫苗預留給教師、學校職員和托兒所護理人員,目的是要快速啟動學童重返學校上課。

紐森表示,目前已經有35個縣把疫苗優先預留給教師和其他教育界僱員,他希望這能成為全州的標準,新計劃會從3月1日開始,每星期會特別為教育界預留至少75,000劑疫苗。

紐森周五也宣布放寬青少年重啟戶外運動的指引,從下星期五2月26日開始,任何縣的新型肺炎確診率當下降至每10萬人少於14人確診時,就可以重開所有戶外運動。

根據新指引,加州有至少27個縣,包括灣區除Contra Costa之外的所有縣,都可以立即重開棒球、壘球、體操和啦啦隊等運動,一些有很多肢體接觸的運動,例如美式足球、籃球和欖球等也可以重開,但先決條件是所有教練和13歲以上的球員,每星期都要接受一次檢測,而比賽前24小時內必須要有檢測結果。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。