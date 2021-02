拜登承諾大部分小學可在春季恢復親身授課

【KTSF 江良慧報導】

聯邦疾控中心(CDC)上星期表示,教師接種疫苗並非學校重開親身授課的先決條件,拜登政府一直避免介入到底學校應否在教師接種疫苗後才重開這爭議,不過拜登總統周二就公開承諾,讓大部分的小學在春季時可以每星期五天親身授課。

拜登或許有承諾在他上任首100天重開大部分學校。

CNN主播Anderson Cooper問拜登:「那麼你認為至少K至8年級何時可以每星期五天?」

拜登說:「我猜我們會很接近(這目標),在首100天終結時。」

但他的政府對此的理解卻是不一樣。

Cooper說:「你現在是說意思是,那些學校可能一周至少開一天。」

拜登說:「不是,那不正確,那是報導所說,不是真的,溝通上出錯。」

有關溝通直接來自白宮發言人Jen Psaki,她說:「大部分學校每周至少授課一天,在第100天前。」

Psaki周三下午作出澄清,Psaki說:「當我最初說一周一天,是我們的底線,並非我們的限制。」

拜登政府處於家長、科學和教師工會之間,左右為難,此外,有關學校重開前,教師應否已經接種疫苗也沒有定案。

CDC就表示,該優先讓教師接種疫苗,但不會強制,副總統賀錦麗也拒絕直接回答問題。

不過專家立場就很肯定,白宮抗疫小組顧問Anthony Fauci醫生說:「若你是說每一個教師在回校前都要接種疫苗,我相信坦白說,是不可行的。」

拜登就敦促關注教師接種疫苗,拜登說:「我認為我們應該替教師接種疫苗,我們該把他們優先次序移上前。」

不過,白宮新型肺炎統籌專員Jeff Zients再澄清政府立場。

Zients說:「總統和副總統同意CDC指引,那並重開學校的條件。」

拜登上任後,周三晚首次出席社區論壇,他表示,有信心疫情會在年底聖誕節前受控。

拜登說:「到下一個聖誕,我相信若我們如願以償,我們情況會與目前大不同。」

有評論指拜登和前總統特朗普最大分別就是同理心,特朗普一點也沒有,但拜登就剛好相反。

拜登說:「不要害怕,蜜糖兒,不要害怕,你將會好好的。」

