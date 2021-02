【有線新聞】

有研究指南非變種病毒會令注射輝瑞BioNTech疫苗,產生的抗體減少3分2,藥廠說疫苗仍有效。

藥廠與得州大學抽取已注射疫苗人士的血液,來做實驗室測試,發現南非變種病毒令疫苗產生的抗體,比一般新型肺炎病毒少,但仍能中和病毒。

藥廠指現時未有明確標準,疫苗要產生多少抗體,才算有足夠保護力,因而相信疫苗保護力未有減低,會與監管部門保持溝通,研究是否有需要改良,或增加接種劑數。

