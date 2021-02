【KTSF】

國會民主黨籍眾議員Bennie Thompson控告前總統特朗普、特朗普的私人律師,以及兩個極右組織,指控他們陰謀挑起1月6日國會大樓發生的衝突。

訴訟是由有色人種協會、NAACP以及一間民權律師行代表Bennie Thompson提出,訴訟指控特朗普及其他被告、他的私人律師朱利安尼,以及兩個極右組織驕傲男孩和Oath Keepers,違反「1871年3K黨法」,試圖干擾國會認證各個州的選舉人票,當年成立「3K黨法」目的,就是要保護非洲裔公民擁有選舉權,避免受到暴力恐嚇。

特朗普的彈劾案審訊在週末獲判無罪之後,今次是特朗普面對的首宗訴訟。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。