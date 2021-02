世衛通過緊急使用AstraZeneca新冠病毒疫苗

【KTSF 韓千繪報導】

世界衛生組織(WHO)批准了英國阿斯利康製藥公司和牛津大學合作生產的AstraZeneca新冠病毒疫苗,亮起綠燈把數百萬劑疫苗運送到世界各國,作為聯合國支持的Covax計劃的一部分,以遏制新冠肺炎病毒的傳播。

世衛組織總幹事譚德塞表示,全球新冠病例數字已連續第五週下降。

譚德塞說:「全球新冠的報告病例數目已連續第五週下降,上周是自10月以來,每週報告病例數最低,今年到目前為止,每週報告的病例數已下降近一半,從1月4日那一週的超過500萬例,到2月8日開始的一周(僅5週)的260萬例,這表明即使存在變異,簡單的公共衛生措施也能發揮作用。」

譚德塞還說,現在更有信心控制病毒傳播,世衛組織將牛津阿斯利康疫苗列入緊急授權使用名單,為通過Covax在全球推廣這些疫苗開了綠燈。

譚德塞在報導一天前非洲幾內亞和剛果出現的伊波拉疫情時表示,儘管該地區地處偏僻,且對外界普遍不信任,但他仍對疫苗接種工作感到高興,當天的疫苗接種是在剛果民主共和國開始的,到目前為止,有149人符合接種條件,其中有43人已經接種了疫苗。

