3月15起加州高危年輕族群將可接種新冠疫苗

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加州州府繼續擴大合資格接種疫苗的群體，從3月15號開始，哪些高危年輕族群也可以接種疫苗呢？

從3月15號開始，一些有健康問題的年輕人，包括癌症、腎病、糖尿病，還有懷孕或是嚴重傷殘的人士，都可以接種疫苗。

雖然新冠疫苗供應量繼續是有限，但有醫生表示，疫苗供應會慢慢增加，尤其是從4月底開始。

有最新數據顯示，6月1號前會有一半人口至少已打過一劑疫苗，州長紐森也表示，將有更多疫苗將抵達加州，而位於東灣奧克蘭（屋崙）Coliseum球場的大型疫苗接種中心，將於星期二開放。

加州衛生部透露，將在3月15日開始，為符合某些健康或身體狀況的人士，例如癌症和一些慢性病患者，還有殘障人士，優先接種新冠病毒疫苗，符合人數界於400萬到600萬人。

州長紐森表示，要殘障人士社群知道，最然面對疫苗短缺，仍將多管齊下提供疫苗，紐森週五巡視舊金山Moscone Center的疫苗接種中心透露這點。

於此同時，奧克蘭在Coliseum球場的疫苗接種中心，也正準備在2月16日投入服務，這裡一邊將為步行來這裡的人接種疫苗，另一邊讓開車人士不需要下車就可以接種，這中心需要預約，中心計畫每天為6千人接種疫苗，並每天營運。

另外一個可以接種疫苗的管道是CVS和Walgreens藥房，但是放眼一看就只有Mount Shasta的CVS有空位，其他全部爆滿。

州府擴大符合接種疫苗組群，意味著州府有信心能夠及時得到更多的疫苗，紐森表示，本周得到超過100萬劑疫苗，下個星期可以得到120萬劑。

舊金山的民眾也應該知道，舊金山總醫院目前允許沒有預約的市民接種疫苗，但是必須是住在94107、94110和94112這幾個受疫情影響比較大的社區。

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