3月15起加州高危年輕族群將可接種新冠疫苗

加州州府繼續擴大合資格接種疫苗的群體,從3月15號開始,哪些高危年輕族群也可以接種疫苗呢?

從3月15號開始,一些有健康問題的年輕人,包括癌症、腎病、糖尿病,還有懷孕或是嚴重傷殘的人士,都可以接種疫苗。

雖然新冠疫苗供應量繼續是有限,但有醫生表示,疫苗供應會慢慢增加,尤其是從4月底開始。

有最新數據顯示,6月1號前會有一半人口至少已打過一劑疫苗,州長紐森也表示,將有更多疫苗將抵達加州,而位於東灣奧克蘭(屋崙)Coliseum球場的大型疫苗接種中心,將於星期二開放。

加州衛生部透露,將在3月15日開始,為符合某些健康或身體狀況的人士,例如癌症和一些慢性病患者,還有殘障人士,優先接種新冠病毒疫苗,符合人數界於400萬到600萬人。

州長紐森表示,要殘障人士社群知道,最然面對疫苗短缺,仍將多管齊下提供疫苗,紐森週五巡視舊金山Moscone Center的疫苗接種中心透露這點。

於此同時,奧克蘭在Coliseum球場的疫苗接種中心,也正準備在2月16日投入服務,這裡一邊將為步行來這裡的人接種疫苗,另一邊讓開車人士不需要下車就可以接種,這中心需要預約,中心計畫每天為6千人接種疫苗,並每天營運。

另外一個可以接種疫苗的管道是CVS和Walgreens藥房,但是放眼一看就只有Mount Shasta的CVS有空位,其他全部爆滿。

州府擴大符合接種疫苗組群,意味著州府有信心能夠及時得到更多的疫苗,紐森表示,本周得到超過100萬劑疫苗,下個星期可以得到120萬劑。

舊金山的民眾也應該知道,舊金山總醫院目前允許沒有預約的市民接種疫苗,但是必須是住在94107、94110和94112這幾個受疫情影響比較大的社區。

