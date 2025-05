【全國新聞】特朗普政府擬大幅削減第8段租金補助資金 或加劇灣區無家可歸問題

【KTSF 陳爍嘉報導】

特朗普政府計劃大幅削減聯邦政府提供給低收入家庭的第8段(Section 8)租金補助券的資金,可能會加劇灣區的無家可歸問題。

總統特朗普提議削減聯邦預算,當中包括在房屋和無家可歸計劃的開支,減少44%,削減最多的是第8段租金補助券的資金。

在灣區,第8段租金補助券計劃,每月幫助超過8萬個低收入家庭負擔租金,灣區的房屋倡導者和官員警告,大幅削減這項計劃的預算,可能會加劇灣區的無家可歸問題。

除了在房屋預算削減總共336億元之外,特朗普的預算建議還計劃向各州提供補助,創立各州的租金援助計劃,取代現有被當局形容為「功能失調」的第8段租金補助券系統。

特朗普政府還提議對身體健全的成人,提供的聯邦租金援助設置兩年上限。

房屋倡導者表示,這改革將對灣區的補助券受惠人士造成特別嚴重的影響,因為目前典型的兩房公寓租金,高達每月約2,900元,令租客面臨更大的無家可歸風險。

