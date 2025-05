【KTSF 張擎鳳報導】

國家經濟委員會主任Kevin Hassett表示,美方即將和二十幾個國家達成貿易協議。

Hassett週五在白宮外回應媒體關於美國和其他國家的商貿問題。

Hassett表示,美方即將與二十多個國家達成協議。

Hassett說:「全球多個國家向我們提出貿易協議,美方對此感到滿意,但最終總統會做決定,他有很多選擇,以及和哪一個國家達成協議。」

Hassett預計下一個達成貿易協議的將會是亞洲國家,特別是在印太地區。

