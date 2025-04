【國際新聞】特朗普堅稱美中有談判 中國外交部重申不曾磋商、促勿混淆視聽

【有線新聞】

美國總統特朗普堅稱一直與中國談判貿易問題,但拒絕透露詳情。在北京,中國外交部重申雙方沒有就關稅問題磋商或談判,敦促美方不要混淆視聽。

中國外交部及商務部日前先後否認與華府磋商關稅問題,美國總統特朗普堅持兩國正在談判。

特朗普說:「(你可以闡明美方跟中方誰人對話?中方指中美貿易談判是假消息。 )他們今天早上開會。(他們是誰? )我不能告訴你。他們是誰並不重要,我們可能稍後會透露是誰,但今早他們有開會,我們正與中國會談。」路透社引述白宮官員,美中較低層級官員本周曾會面和通電話。

華府和北京說法矛盾,凸顯貿易戰加劇環球市場波動。特朗普說想不出哪些國家不想以談判達成協議,亦不排除會為協議設定價格,「她們可透過談判達成協議,或我們制定我們認為是公平的協議,因實際上很難與所有國家談判,有些時候我們將直接為協議定價,部分國家會被徵收關稅,部分國家對我們非常不公平,被加徵的關稅會較高。」

中方則再次重申,目前中美並沒有磋商。

中國外交部發言人郭嘉昆:「昨天(周四)我和商務部的同事已經明確回答了這個問題,中美雙方並沒有就關稅問題進行磋商或談判,美方不要混淆視聽。」

美國近日與多國代表磋商,財長貝森特、貿易代表格里爾與南韓財長崔相穆產業通商資源部長官安德根會面。雙方同意圍繞關稅與非關稅措施、經濟安全、投資合作及貨幣政策磋商,目標在7月8日暫緩對等關稅措施結束前達成協議,換取華府撤銷關稅。貝森特形容會談成功,談判進展或較預期快,兩國代表最快下周再會談。

(Copyright 2025 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。