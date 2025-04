【國際新聞】特朗普白宮接見挪威首相 會上透露美中關稅談判進行中

【KTSF 朱慧琪報導】

總統特朗普在白宮接見挪威首相,雙方討論多個重要的國際問題,包括貿易和俄烏停火提議等,在會上,特朗普透露美中的關稅談判仍然進行中。

特朗普週四於白宮接見挪威首相斯特勒(Jonas Gahr Støre),雙方討論多個重要的國際問題,在貿易方面,特朗普指如果各國不願與美方談判,政府最終將在處理貿易協議上「自行定價」。

特朗普說:「我想不到有哪個國家不想談協議,要不他們來談,要不我們就定一個我們認為公平的價格。」

特朗普威脅稱,若各國不與美方簽署單獨協議,他將在幾個月內重新加徵對等關稅,他補充,屆時美方無法逐一談判,因為只有「極少數人」真正了解相關問題。

在與挪威首相會面時,特朗普被問及,中國早前否認與美方正進行磋商,特朗普則透露當天早上才開了會。

特朗普說:「(記者:你可以說清美國正跟中國哪位代表談判嗎?中方說貿易談判是假新聞)他們今天早上才開了個會。」

至於與誰人談判,特朗普則沒有透露。

另一方面,財長貝森特表示,與南韓的雙邊談判進展快過預期,最快可能下週達成協議。

在俄烏問題上,挪威首相斯特勒在會上呼籲俄烏雙方達成和平協議,他強調應該先達成停火,然後再協商一個雙方都能接受的解決方案。

週四較早前,特朗普對美方主導的斡旋工作感到不滿,俄軍日前再次對烏克蘭首都基輔進行攻擊,他罕有地在社交平台上公開批評俄羅斯總統普田,指不滿俄方再進行攻擊,克里姆林宮應停止。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。